VÍDEO – Confira como ocorreu assalto a bar de Brusque cometido por homem preso em Balneário Piçarras

Imagens registraram o roubou cometido por um homem preso na manhã desta terça-feira, 3, em Balneário Piçarras. Na ocasião, dois homens assaltaram um bar no bairro Limoeiro, durante a noite. O crime ocorreu em dezembro de 2024.

Imagens do estabelecimento mostram dois homens aguardando uma mulher e um homem descer do carro e entrar no bar. Após abrir as portas, a mulher é empurrada e forçada a entrar no local.

Em seguida, após entrar, um dos homens ainda fecha uma das portas do estabelecimento para passar despercebido.

Câmeras do interior do comércio também mostram os homens roubando o que parece ser um engradado de bebidas. Teria sido roubado também a quantia de R$ 1,5 mil. Apenas um dos homens foi preso, o outro segue foragido.

