VÍDEO – Confira imagens da ação da Polícia Civil que apreendeu mais de R$ 200 mil em drogas em Brusque
Morador gravou parte da ação dos policiais
Um morador gravou parte da operação da Polícia Civil que apreendeu R$ 210 mil reais em drogas na manhã desta sexta-feira, 22, em Brusque. As imagens mostram os policiais entrando em uma conveniência próxima do Posto Reis, na região do bairro São Pedro.
Conforme a Polícia Civil, o objetivo foi desarticular um grupo criminoso envolvido no comércio de cocaína em Brusque e região. Foram encontrados 2 quilos de cocaína e 210 gramas de crack.
Vídeo: Brusque Discover
Os policiais apreenderam anotações, balanças e materiais utilizados para o fracionamento dos entorpecentes. A operação contou com o apoio da Delegacia de Combate às Drogas (Decod) do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Itajaí e da Delegacia Regional de Polícia de Brusque.
