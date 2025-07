VÍDEO – Confira momento em que ciclista é atingido por carro no Centro de Brusque

Uma câmera instalada dentro de um carro registrou o acidente que deixou um ciclista de 20 anos ferido na avenida Lauro Muller, no Centro de Brusque, na manhã desta segunda-feira, 14. As imagens foram cedidas ao jornal O Município pelo morador Juliano Pehnk.

O acidente aconteceu por volta das 7h47 e envolveu um Chevrolet Onix branco, conduzido por um homem de 26 anos, que não se feriu. Nas imagens, é possível ver o ciclista avançando pela ciclofaixa com o sinal vermelho e sendo atingido pelo carro no meio da via. Ao final do vídeo, o carro para na via.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o ciclista foi encontrado deitado na pista, consciente, orientado e com sinais vitais estáveis. Ele relatava dores na região lombar e apresentava escoriações no braço esquerdo e na perna direita.

Após ser avaliado pela equipe de socorro, foi imobilizado em maca rígida e encaminhado ao pronto atendimento do Hospital Azambuja para receber cuidados médicos. Ainda segundo os bombeiros, o jovem negou ter histórico clínico relevante ou alergias a medicamentos.

Confira o vídeo:

Crédito: Juliano Pehnk

Leia também:

1. Frente fria no radar: veja o que diz a previsão da semana em Brusque

2. Bombeiros divulgam mais informações sobre queda de carro em ribeirão, em Brusque

3. Consultas on-line: saiba quantos atendimentos via telemedicina foram realizados em Brusque

4. Clube Filatélico Brusquense celebra 90 anos como referência nacional no colecionismo

5. Jorginho Mello se manifesta sobre tarifas de Trump sobre o Brasil

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: