VÍDEO – Confira momento em que motociclista colide contra ônibus escolar no Cedrinho, em Brusque

O jornal O Município obteve acesso a uma câmera de segurança que registrou o momento em que um motociclista colide contra um ônibus no bairro Cedrinho, em Brusque, na tarde desta segunda-feira, 7.

Conforme apurado pela reportagem no local, o ônibus realizava um retorno na via quando o motociclista, que seguia no sentido contrário, colidiu com o veículo por não conseguir frear a tempo. Ele sofreu ferimentos leves e foi atendido pelos bombeiros.

Ainda segundo relatado a O Município, o ônibus escolar deixa crianças na Escola de Ensino Fundamental Padre Vendelino Wiemes e sempre realiza o retorno no mesmo ponto.

No entanto, quem trafega no sentido contrário acaba entrando no ponto cego do ônibus. Um morador da região contou que, no local, são vistos acidentes com frequência.

Confira o vídeo:

