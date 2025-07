VÍDEO – Confira os estragos causados por árvore que caiu sobre casa no Santa Rita, em Brusque

A árvore que caiu sobre uma casa no bairro Santa Rita, em Brusque, causou estragos no telhado de um depósito e na cerca da residência na tarde de segunda-feira, 28. A reportagem esteve no local na manhã desta terça-feira, 29, e conversou com o proprietário para mostrar os danos.

Écio Marcos Zimmermann, de 61 anos, é dono da casa onde moram o pai e a mãe, na rua Marechal Floriano, além do depósito localizado no mesmo terreno, em frente à residência. Ele conta que a árvore caiu por volta das 13h15. Logo em seguida, os moradores acionaram os bombeiros.

O Corpo de Bombeiros cortou a árvore e a retirou de cima da cerca. Enquanto a reportagem estava no local, um prestador de serviços, contratado por Écio, fazia o corte da árvore em partes menores para evitar novos danos.

Segundo os moradores, a árvore pertence a um vizinho, que já havia sido orientado a retirá-la. A reportagem foi até a residência ao lado em busca de um posicionamento, mas não obteve resposta.

Confira as imagens:

