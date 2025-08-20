Há quem ainda associe a palavra bruxa à figura caricata dos contos infantis — uma mulher de nariz alongado, cabelos desgrenhados e riso maléfico. No entanto, essa imagem começa a se desfazer diante de uma presença singular.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição.

Nesse contexto, em Guabiruba, mais precisamente no bairro Aymoré, vive uma bruxa de verdade, e é justamente nesse cenário que sua história ganha ainda mais encanto.

A bruxa Luária

Diferente das personagens que habitam histórias sombrias, trata-se de uma mulher que se apresenta como Luária — guardiã de afetos, preservadora de saberes antigos e conduzida pela luz da ancestralidade.

Por essa razão, seu nome de batismo permanece em silêncio, reservado à sua intimidade, e desse modo ecoa em mistério contínuo.

Para todos que a cercam, ela é conhecida por Luária — denominação que, segundo ela, surgiu da comunhão entre a natureza e o silêncio.

*Assista ao vídeo >>

A bruxa de raízes antigas

Aos 50 anos, completados em 2025, Luária carrega uma trajetória marcada por raízes profundas e ensinamentos que transcendem o tempo.

Natural da cidade gaúcha de Uruguaiana, foi criada pela avó — mulher sábia que preservava rezas, benzimentos e rituais transmitidos por gerações.

A bruxa de muitas jornadas

Além desse legado ancestral, sua trajetória também foi marcada por diferentes experiências profissionais.

Em fases distintas da vida, ela trabalhou como frentista, bombeira voluntária, operadora de telemarketing, atuou em oficinas ligadas à eletrônica e até na área da saúde.

Esses caminhos, por vezes inesperados, revelam que ser bruxa não a limita, mas amplia sua visão sobre o mundo e reforça a ideia de que espiritualidade e vida prática podem coexistir em plena harmonia.

Presença acolhedora

Atualmente, é reconhecida pela comunidade não como figura de temor, mas como presença acolhedora.

Com efeito, vizinhos e amigos costumam procurá-la em busca de benzimentos, palavras de conforto ou simplesmente uma escuta atenta.

Refúgio de memórias

Ao adentrar sua residência, uma atmosfera se impõe — expressão então viva de uma identidade única, moldada por memórias e tradições.

Elementos simbólicos que atravessam séculos compõem o ambiente. Nesse convívio de tradições, uma vassoura repousa num canto, enquanto pequenos amuletos traduzem fé e proteção.

Também presentes nesse cenário, pois, os bonecos confeccionados por Luária ganham destaque — figuras típicas moldadas pelo artesanato e pela espiritualidade.

E é nesse mesmo espaço que se revela seu refúgio criativo: a mesa de crochê, onde pontos e linhas se entrelaçam em peças que carregam calma e afeto.

Bruxas do cotidiano

“Quantas mulheres carregam dentro de si uma bruxa adormecida, mesmo sem saber?” — a pergunta ecoa no tom reflexivo de Luária.

Segundo ela, muitas delas ainda recorrem aos benzimentos, seja para aliviar um mal-estar físico, seja para restaurar a paz de espírito.

A prática, longe de ser vista como superstição, permanece como elo entre passado e presente, entre fé simples e vida cotidiana.

*Confira a galeria de fotos mais adiante >>

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. GALERIA – Confira os destaques da festa que então uniu fé e tradição em Brusque

2. Guabiruba então vive noite de fé e devoção na 3ª Noite Vocacional; veja como foi

Convite à galeria

Por fim, entre histórias, símbolos e saberes, revela-se um espaço raro: o de uma voz feminina que se assume como bruxa do bem, guardiã de afetos e da memória ancestral.

Para quem deseja compreender mais profundamente essa figura, uma galeria de imagens revela nuances que as palavras apenas sugerem.

Nesse sentido, confira a seguir uma seleção fotográfica que apresenta aspectos do cotidiano de Luária, ampliando o olhar sobre sua atuação como guardiã de saberes e afetos.

*Siga seu Instagram >> instagram de Luária/Clique aqui

A bruxa Luária em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK