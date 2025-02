VÍDEO – Conheça família que colhe três toneladas de Pitaya anualmente em Gaspar

Poucos sabem, mas na cidade de Gaspar uma família se dedica à produção de Pitaya, uma fruta de sabor peculiar e inúmeros benefícios para a saúde. O casal Eleotério e Jandira Theiss, com sua filha Leila, são responsáveis por uma colheita de aproximadamente 3 toneladas de Pitaya anualmente. Todas as etapas do cultivo: plantio, podas, polinização (quando necessário), colheita e comercialização são realizados pela família.

“Nossa rotina começa muito cedo, às 5h. Meu pai e minha mãe vão para a roça e às 10h meu pai toma um banho, se arruma e sai de bicicleta até o ponto de ônibus para ir trabalhar na Cremer em Blumenau. Retorna à noite e ele e minha mãe voltam para a plantação. Na maioria dos dias vão dormir 1h da manhã”, conta Leila Theiss, filha do casal.

Para Eleotério e Jandira, a plantação de Pitaya é um sonho realizado. “Para mim, não é trabalho, é um sonho, é o que eu gosto de fazer e quero fazer durante muito tempo”, afirma Eleotério.

A pitaya produzida pela família Theiss, é totalmente orgânica. Ao visitar a propriedade, os visitantes têm a oportunidade de degustar a fruta e todos os pratos que podem ser feitos com ela, como pão, bolo, geleia, sagu, mousse e muito mais. O local fica na Rua João Theiss, 1950, no Belchior Alto. Os telefones para contato são: (47) 3516-0694 e (47) 98424-0672.

A Pitaya e seus benefícios para a saúde

A Pitaya, também conhecida como fruta do dragão, é uma fruta exótica e deliciosa que cresce em várias espécies de cactos. Originária da América Central, a Pitaya é amplamente consumida em todo o mundo devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde.

Existem três variações de cor da fruta: a Pitaya vermelha, que tem cor rosa-roxa por dentro e por fora; a Pitaya amarela, que possui casca amarela e é branca por dentro; e a Pitaya branca, que tem a casca rosa e é branca por dentro. A cor da polpa da Pitaya varia de acordo com a quantidade de antioxidantes, sendo que a Pitaya vermelha contém maior quantidade de antioxidantes que as outras variações.

Os benefícios da Pitaya para a saúde são diversos como: previne o envelhecimento, protege as celular do corpo, fortalece os ossos, melhora o sistema imunológico, entre outros.

