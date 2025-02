Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A espera acabou! O Ali’s Lanches está de cara nova! Venha conhecer este ambiente renovado, climatizado e confortável, mas mantendo o sabor e o atendimento que conquistaram gerações de clientes.

No Ali’s, os lanches são tão deliciosos quanto os preços! O novo ambiente do Ali’s fica na rua Santa Cruz, 957, no Paquetá, em Brusque.

Assista ao vídeo para conhecer o espaço renovado do Ali’s Lanches: