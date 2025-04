VÍDEO – Contêineres caem de navio no rio Itajaí-Açu

Três contêineres caíram no rio Itajaí-Açu durante operação de guindastes no Porto de Itajaí nesta segunda-feira, 28. O incidente aconteceu na área arrendada do porto. Uma nota oficial foi divulgada pela Superintendência do Porto de Itajaí.

De acordo com o comunicado, os contêineres estavam sem carga e não houve danos ambientais. Ninguém ficou ferido. O porto afirma que o incidente ocorreu por “problemas técnicos”, conforme consta na nota.

As estruturas que caíram no rio estavam no navio MSC Kalamata VII. Vídeos registraram o momento em que os contêineres são retirados da água.

Nota do Porto de Itajaí

A Superintendência do Porto de Itajaí esclarece que nesta segunda-feira, 28, por volta das 14h, três contêineres sem carga do navio MSC Kalamata VII caíram no rio Itajaí-Açu, por problemas técnicos, na área arrendada. Os contêineres já foram retirados do rio. Não houve danos ambientais. Não houve vítimas.

