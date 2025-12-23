VÍDEO – Coral de Azambuja se disfarça de funcionários da Havan e surpreende clientes com “Aleluia” em Brusque
Ação aconteceu no sábado
Clientes que estavam na Havan de Brusque no sábado, 20, foram surpreendidos por uma ação especial que transformou o ambiente da loja em um momento de emoção e reflexão. Um flash mob, apresentação artística organizada de forma inesperada, foi realizado pelo Coral de Azambuja e encantou o público ao som da canção “Aleluia”.
Vestidos como colaboradores da Havan, os cantores se misturaram ao movimento da loja e, de forma inesperada, iniciaram a apresentação. Aos poucos, os clientes interromperam as compras para assistir ao espetáculo, muitos visivelmente emocionados com a interpretação.
O proprietário da Havan, Luciano Hang, comentou que a ação já havia sido realizada anos atrás na megaloja de Brusque e que a ideia foi resgatar essa experiência.
“Essa música interpretada pelo coral traz uma emoção muito grande e, nesse período que antecede o Natal, estamos mais sensíveis, mais reflexivos. Poder proporcionar esse momento aos nossos clientes é muito gratificante”, afirma.