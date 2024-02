VÍDEO – Corpo de homem é encontrado boiando em rio Itajaí-Açu

O corpo de um homem foi encontrado boiando no rio Itajaí-Açu na manhã desta quarta-feira, 28, próximo ao bairro Barra do Rio, em Itajaí. Pescadores da região avistaram o corpo e acionaram o Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, o homem vestia uma camiseta escura e uma bermuda jeans com cinto e já estava em estado de decomposição. Não havia sinais de lesões no corpo, o que aumenta a suspeita de morte por afogamento.

O corpo foi levado até o píer da Marinha do Brasil até a chegada da Polícia Militar e do IML. Até o momento, não foi divulgada a identidade do homem.

Assita o vídeo:

Lei também:

1. Brusque enfrenta o Sampaio nesta quarta-feira pela Copa do Brasil

2. Clima em março: “casacos vão permanecer nos armários em Brusque”, diz meteorologista

3. SCGás entra na Justiça para ressarcir danos após queda da cabeceira da ponte da Bilu; prefeitura nega responsabilidade

4. Veterinária dá orientações de cuidados com cães e gatos durante o verão em Brusque

5. VÍDEO – Problemas com tubulações geram reclamações de moradores em rua de Guabiruba

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: