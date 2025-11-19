VÍDEO – Corpo de jovem aparece boiando perto da foz do rio Itajaí-Mirim

Vítima tinha ferimento na cabeça

O corpo de um jovem apareceu boiando próximo à foz do rio Itajaí-Mirim, em Itajaí, nesta quarta-feira, 19. A vítima estava sem roupas e apresentava um ferimento na cabeça.

O Corpo de Bombeiros e as polícias Militar, Civil e Científica atuaram na ocorrência. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para análise da causa da morte.

A vítima foi localizada perto da ponte Tancredo Neves, no canal retificado do rio Itajaí-Mirim. Poucos quilômetros a frente, o rio se junta ao Itajaí-Açu e desemboca no mar.

Atenção: as imagens a seguir contêm cenas fortes. Recomendamos que pessoas sensíveis ou facilmente impactadas evitem assistir.

