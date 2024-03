VÍDEO – Corpo é encontrado carbonizado após incêndio em residência de Itajaí

Um corpo foi encontrado carbonizado após um incêndio em uma residência no bairro Nossa Senhora das Graças, em Itajaí, na madrugada do domingo, 3. O caso aconteceu por volta das 5h35.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu duas residências de madeira. Quando a equipe chegou no local, as casas já estavam totalmente tomadas pelas chamas.

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e evitar a propagação do fogo para as residências vizinhas.

Na primeira casa foi encontrado um corpo carbonizado onde supostamente era o quarto da residência.

A Polícia Militar e Científica foram acionadas e prestaram apoio à ocorrência. Não foram divulgadas mais informações sobre o caso.

Veja as imagens

Leia também:



1. Alívio próximo: o que sabemos sobre a frente fria que trará o primeiro refresco de março para Brusque

2. Jovem desaparece enquanto atravessava Baía da Babitonga de caiaque

3. Jovem morre após briga generalizada entre mais de dez pessoas em Presidente Getúlio

4. Alvo de reclamações, Correios se manifestam sobre atrasos nas correspondências em Brusque

5. Licitação para construção do novo trevo da Antônio Heil é lançada e secretário prevê “notícias boas” em breve

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: