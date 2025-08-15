VÍDEO – Corrente intensa de água com coloração azul chama atenção no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

Uma corrente de água com coloração azul sendo despejada no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, chamou a atenção de um morador no início da tarde desta quarta-feira, 13. O caso ocorreu na avenida Beira Rio, próximo à ponte do Terminal, no Centro. As imagens foram enviadas por ele ao jornal O Município.

No vídeo, é possível ver uma corrente intensa de água saindo de um ribeirão e desaguando no rio, deixando parte de sua água com a coloração alterada.

Após a reportagem questionar a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), a autarquia realizou vistorias em alguns locais.

Nesta sexta-feira, 15, em resposta à reportagem, a Fundação informou que, durante fiscalização em uma rua do bairro Primeiro de Maio, foi identificada a presença de um líquido azul na parede de um córrego.

A Fundema destacou que há grande possibilidade de que o líquido (não identificado) tenha se espalhado pela água, provocando a coloração observada no vídeo registrado por um morador.

Confira o vídeo do morador

Como acionar a Fundema

A Fundema informou que, devido ao longo intervalo entre a ocorrência de um possível descarte irregular e a comunicação ao órgão, não foi possível monitorar os efluentes à montante.

Por isso, a autarquia está avaliando no mapa de licenciamentos os empreendimentos industriais que possam ter potencial de contaminação dos recursos hídricos na região onde o fato foi registrado.

A Fundema também ressaltou que a eficiência das ações de fiscalização depende de denúncias diretas ao órgão.

“Redes sociais e imprensa têm divulgado possíveis infrações ambientais antes de comunicarem a Fundema. Dessa forma, a comunidade acaba formando uma opinião desfavorável sobre a capacidade do órgão de atuar diante de irregularidades”, destacou a autarquia.

Entre as atividades realizadas pela Fundema estão monitoramento acústico durante a madrugada, análise de processos de ligação de energia elétrica, programas de educação ambiental, licenciamento de empresas com potencial poluidor e autorização de obras de infraestrutura, como supressão de vegetação controlada, terraplenagem, tubulação, aterro, enrocamento e construção de pontes.

Recentemente, o órgão também tem acompanhado a qualidade da água em estações de tratamento de efluentes industriais, especialmente de empresas têxteis.

A Fundação reforçou ainda os canais disponíveis para denúncias: ouvidoria online pelo site da Prefeitura, e-mail, atendimento presencial na Praça da Cidadania ou na própria Fundema, telefone 156, WhatsApp (9 8873 1826) e telefone fixo (4042 0700).

Leia também:

1. Estação meteorológica é instalada em Brusque para possibilitar alertas climáticos mais precisos

2. Fé e entretenimento em fotos: Brusque entra no clima da Festa de Azambuja

3. Motociclista fica ferido após acidente com van na Beira Rio, em Brusque

4. Homem é condenado a mais de 130 anos por estuprar cinco crianças em SC

5. Homem é levado ao hospital após capotar carro em Botuverá

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

