VÍDEO – Coveiros relatam como fortes ventos danificaram túmulos do cemitério Parque da Saudade, em Brusque

O jornal O Município obteve acesso ao vídeo em que dois coveiros relatam como os fortes ventos danificaram túmulos do cemitério Parque da Saudade. Inicialmente, o caso foi tratado como vandalismo, mas a prefeitura esclareceu a situação na tarde desta segunda-feira, 10.

Os dois servidores afirmam que estavam de plantão no sábado. Quando chegaram ao cemitério, por volta das 13h30, encontraram os túmulos danificados. Eles dizem que eram as únicas pessoas no local naquele momento.

“Não teve vandalismo. Já tivemos outros problemas dessa natureza aqui no cemitério. Essa hipótese de vandalismo teve que ser descartada. Essa narrativa foi feita por pessoas que não estavam presentes aqui e, infelizmente, causaram esse mal comunicado”, diz José Cosme Bispo Costa.

Já Dílson Gomes de Souza afirma que chegou a filmar o local durante os ventos. “Eu tenho o horário e a gravação. Não tinha como ser vandalismo, não tinha ninguém aqui”, relata.

No vídeo gravado na tarde de sábado, Dílson comenta: “O vento aqui fez uma desordem, viu? (…) pegou as cabeceiras que são altas e jogou tudo para cima. Quebrou um bocado de túmulo. Parece que tem uns cinco ou seis quebrados”.

Confira o relato dos servidores:

Confira o vídeo gravado por um dos servidores:

