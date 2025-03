VÍDEO – Criança bate carro de luxo avaliado em quase R$ 1 milhão em Itapema

Uma criança bateu um carro de luxo avaliado em quase R$ 1 milhão em Itapema. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma criança entrando no carro e dando ré no veículo até o momento em que ele colidiu na parede do condomínio.

De acordo com informações divulgadas pela NDTV, o proprietário seria um morador do condomínio que teria permitido a criança de conhecer o interior do veículo dias antes. O fato ocorreu no bairro Meia Praia.

Ainda segundo a reportagem, o proprietário deixava o veículo com a chave dentro para facilitar a “movimentação dos funcionários do condomínio”. Isso, por conta da distribuição das vagas no condomínio.

O pai do jovem teria dito que se responsabilizaria pelos danos causados.

Confira o vídeo:

Além de danos no veículo, a colisão também quebrou parte do muro da garagem. Veja outras imagens do estrago:

