VÍDEO – Criança brusquense viraliza ao encontrar pai em plateia durante apresentação escolar

Uma criança brusquense viralizou no TikTok após encontrar o pai na plateia durante uma apresentação de peça escolar. O fato aconteceu em um evento em alusão ao Dia dos Pais no Colégio Cultura, em Brusque. O vídeo possui mais de 1,1 milhão de visualizações na rede.

Natália Celine Angioletti tem 3 anos e atraiu todo o público ao procurar o pai no meio do palco. A garotinha dizia em voz alta “cadê meu pai?”, tirando risos dos espectadores. Ao encontrar o familiar, ela grita contente “oi pai” e acena. Confira o momento:

No Instagram, a publicação alcançou mais de 800 mil curtidas e quase 4 mil comentários.

De acordo com a mãe, produtora de conteúdo, Gisa Souza, a apresentação ocorreu em alusão ao Dia dos Pais. O vídeo foi publicado por ela ao chegar em casa, logo depois da exibição.

O pai de Natália, Alessandro Angioletti, ficou emocionado e segurou o choro ao ver a filha lhe procurando. Momento do qual ele então levanta do acento e Natália o encontra.

A mãe ressalta que os convidados foram somente os pais, porém, como conhece o jeito da filha, sempre dá um jeito de ir nos eventos. “Como eu sei que ela é uma pérola, sei que vai acontecer alguma coisa, sempre penso em filmar”.

Em outra apresentação, desta vez no Dia das Mães, Natália proporcionou outro momento semelhante. Confira:

Ela diz que a filha é muito inteligente e que não tem vergonha de falar as coisas. “Ela não tem papo na língua, né? Ela fala tudo, tudo, tudo”, afirma.

Repercussão

Gisa conta que nos comentários várias pessoas ficaram emocionadas com o vídeo, devido ao amor demonstrado pela filha. “Eu entrei em contato com algumas pessoas que reclamavam que não tinham o pai presente durante a infância. Eu os confortava, falava para se sentirem abraçados”, menciona.

“Era inacreditável o número de comentários assim, sabe? Aqui a gente não vê muito, mas aí quando o assunto se torna nacional, né? A gente vê que a realidade é outra”.

Várias outras pessoas acharam a cena engraçada também pelo fato da filha demonstrar mais interesse no pai do que da mãe. “Teve gente rindo da minha cara, né? Porque eu carreguei ela por nove meses e aí ela vai e prefere o pai”, brinca.

Vídeo viral

Após a viralização do vídeo de Natália, Gisa conta que vários pais que reconheciam os próprios filhos nos vídeo, veiculado em vários lugares, e que encontravam a cena em outras páginas sempre mandavam para ela.

“Eles me mandavam de outras páginas, do TikTok. Às vezes eu nem via. Viam em páginas de psicólogas, de médicas, falando da importância do Dia dos Pais”, conta.

A mãe produz conteúdos para as redes sociais como o proprio Tik Tok e também o Instagram. Natálie acompanha ela em vários outros videos, para acompanhar a família nas redes, clique aqui.

