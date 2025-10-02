VÍDEO – Criança é arremessada de carro após acidente na rodovia Jorge Lacerda, em Ilhota

Cinco pessoas da mesma família foram levadas para o hospital após um carro sair da pista e colidir na rodovia Jorge Lacerda, em Ilhota, na manhã desta quinta-feira, 2. Um dos filhos do casal foi arremessado para fora do carro, por conta do impacto.

Estavam no carro, Chevrolet Camaro: o pai, de 33 anos (condutor), a mãe, de 28, além dos três filhos menores, com idades de 3, 4 e 7 anos. O filho de 4 anos, que foi projetado, apresentava traumatismo cranioencefálico leve e escoriações pelo corpo. Os demais filhos, uma menina de 3 anos e menino de 7, sofreram escoriações pelo corpo.

De acordo com um comandante do Corpo de Bombeiros que atua no local, o carro acabou rodando na pista e colidindo com um guard-rail. Apesar da gravidade do acidente, os ferimentos das vítimas não eram grave, segundo o comandante.

A mãe das crianças sofreu uma fratura fechada em um membro superior e diversas escoriações, já o pai teve um ferimento cortante nas costas e outras escoriações.

O pai foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Cordeiros, em Itajaí; a mãe e a filha de 3 anos foram encaminhadas ao Hospital Marieta, em Itajaí, e os outros dois filhos estão no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí.

A ocorrência mobilizou equipes dos Bombeiros Voluntários de Ilhota, Polícia Militar e da aeronave de resgate Arcanjo.

Até o momento não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Leia também:

1. Chuva forte, sol e calor: veja o que a previsão antecipa para Brusque

2. Homem furta documentos do primo para tentar evitar prisão, mas é detido em Brusque

3. Carlos Renaux marca dois gols em um minuto e vence a primeira na Copa SC

4. VÍDEO – Veículo desgovernado atinge carro da Prefeitura de Camboriú em Balneário Camboriú

5. Passageira de carro que atropelou homem na Beira Rio, em Brusque, conta versão do acidente

Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:

