VÍDEO – Criança é flagrada na garupa de moto com as pernas para cima em Brusque
Caso aconteceu na rodovia Ivo Silveira
Uma criança foi flagrada na garupa de uma motocicleta com as pernas levantadas sobre o veículo na tarde desta quarta-feira, 10, em Brusque.
O registro foi feito por um leitor do jornal O Município na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas.
No vídeo, é possível ver a criança segurando a pessoa que pilota a moto apenas com os braços, enquanto mantém as pernas para trás, apoiadas sobre o assento do veículo.
A infração é considerada gravíssima. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe transportar crianças menores de dez anos em motocicletas, motonetas ou ciclomotores. A conduta gera multa, suspensão do direito de dirigir e, como medida administrativa, retenção do veículo até regularização e recolhimento da carteira de habilitação.
“Essa restrição existe por uma razão muito clara, proteger a vida das nossas crianças. Do ponto de vista técnico, transportar menores de dez anos na garupa de motocicletas é extremamente arriscado. Nessa idade, a criança ainda não possui força física, coordenação e estabilidade suficientes para se manter segura durante a condução, especialmente em situações de frenagem brusca, curvas mais acentuadas ou desvios repentinos”, destacou o supervisor operacional da Guarda de Trânsito de Brusque, Éder Becker.
Ele reforça ainda que crianças têm maior fragilidade óssea, cabeça proporcionalmente mais pesada e musculatura menos desenvolvida. “Em uma queda ou colisão, isso aumenta significativamente a gravidade das lesões”, acrescentou.
