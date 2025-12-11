VÍDEO – Criança é flagrada na garupa de moto com as pernas para cima em Brusque

Uma criança foi flagrada na garupa de uma motocicleta com as pernas levantadas sobre o veículo na tarde desta quarta-feira, 10, em Brusque.

O registro foi feito por um leitor do jornal O Município na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas.

No vídeo, é possível ver a criança segurando a pessoa que pilota a moto apenas com os braços, enquanto mantém as pernas para trás, apoiadas sobre o assento do veículo.

A infração é considerada gravíssima. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe transportar crianças menores de dez anos em motocicletas, motonetas ou ciclomotores. A conduta gera multa, suspensão do direito de dirigir e, como medida administrativa, retenção do veículo até regularização e recolhimento da carteira de habilitação.

“Essa restrição existe por uma razão muito clara, proteger a vida das nossas crianças. Do ponto de vista técnico, transportar menores de dez anos na garupa de motocicletas é extremamente arriscado. Nessa idade, a criança ainda não possui força física, coordenação e estabilidade suficientes para se manter segura durante a condução, especialmente em situações de frenagem brusca, curvas mais acentuadas ou desvios repentinos”, destacou o supervisor operacional da Guarda de Trânsito de Brusque, Éder Becker.

Ele reforça ainda que crianças têm maior fragilidade óssea, cabeça proporcionalmente mais pesada e musculatura menos desenvolvida. “Em uma queda ou colisão, isso aumenta significativamente a gravidade das lesões”, acrescentou.

Veja o registro:

