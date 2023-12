VÍDEO – Criança presenteia garis com chocolate e refrigerante em Joinville

Um menino de cinco anos realizou uma surpresa na última quarta-feira, 13, para os garis do bairro Bom Retiro, em Joinville. Theo Henrique, que criou uma amizade com os trabalhadores, presenteou os profissionais com chocolates e refrigerantes.

A mãe de Theo, Anna Schneider, registrou o momento com um vídeo. “Ele desde os 10 meses, quando começou a andar, saia para ver os trabalhadores na rua toda vez que ouvia o barulho”, relata a mãe.

Theo sempre chama os profissionais de amigos e os ajuda quando eles recolhem o lixo em frente a casa do menino. “Os meninos sempre são queridos com ele então Theo quis fazer uma surpresa”, conta. Eles prepararam a surpresa com chocolate e refrigerante. A entrega aconteceu na quarta-feira, 16.

“Eu já me emocionei várias vezes porque nós pais temos que ensinar nossos filhos a serem educados e ter amor ao próximo independente da profissão, cor ou status de vida”, relata mãe.

Anna conta que sempre usou o amor e o carinho como algo primordial na criação do filho. “Um sorriso seguido de um bom dia ou uma atitude gentil pode mudar o dia de alguém. É algo importante”, completa.

