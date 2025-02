No pitoresco bairro Ourinho, em Botuverá, ergue-se uma estrutura de morangos que impressiona e emociona, cercada por uma natureza exuberante e pela acolhedora comunidade local.

Estamos falando de um autêntico santuário, onde a dedicação e a paixão pelo cultivo dessas suculentas frutas vermelhas moldam uma história de superação e sucesso

Sob o comando incansável de Eliezer e Suzi Vieira, o que antes era um sonho tornou-se uma grandiosa realidade, e hoje Botuverá pode se orgulhar de abrigar uma das maiores plantações da região, que atrai visitantes e encanta a todos que por ali passam.

Botuverá expande horizontes

Se em setembro de 2024 a produção já impressionava com 12 mil pés de morangos, agora, em fevereiro de 2025, a expansão não poderia ser mais notável; são 16 mil pés cultivados com esmero e qualidade impecável.

E a ambição do casal não para por aí. Atentos às demandas e ao potencial da cultura, eles estão a pleno vapor na preparação de novos palanques.

Além disso, têm o firme objetivo de, até junho ou, no máximo, julho de 2025, alcançar a impressionante marca de 25 mil pés de morangos plantados.

Uma conquista que, sem dúvida, reafirma a vocação da cidade para o agronegócio e enche de orgulho todos os botuveraenses.

Botuverá para toda família

No local, os visitantes são recebidos de forma calorosa e podem vivenciar uma experiência única, na forma de colheita direta dos morangos, no sistema “colha e pague”.

Percorrer os corredores entre os pés carregados de frutos vermelhos e suculentos, selecionar as melhores unidades e sentir o aroma adocicado no ar é uma atividade que encanta crianças e adultos.

Muitas famílias aproveitam para levar os pequenos, que se divertem enquanto aprendem sobre a origem dos alimentos.

Saber exatamente de onde vem o que se consome, ter contato com o processo de cultivo e apreciar a qualidade de um produto fresquíssimo é um privilégio que poucos lugares oferecem.

História de superação

A história dessa produção de sucesso remonta ao passado de Suzi, uma mulher determinada, cuja relação com os morangos teve início no Paraná.

Em 2015, ela já trabalhava com a comercialização da fruta, mas enfrentava desafios financeiros. Mesmo sendo engenheira agrônoma, seu conhecimento precisava ser aprimorado na prática.

Em 2018, tomou coragem e iniciou então seu próprio cultivo, apesar das dificuldades.

Quando, em 2022, com o falecimento do pai, sentiu que era hora de recomeçar em um novo lugar.

Assim, em 2023, ao lado do marido e dos filhos, escolheu Botuverá para fincar raízes e transformar sua paixão em um grande empreendimento.

Desde então, o crescimento tem sido vertiginoso. Em pouco tempo, a produção ganhou proporções admiráveis, com sete variedades diferentes de morango cultivadas, incluindo o San Andreas, da Patagônia, e o Beauty, da Flórida.

Botuverá semeia excelência

O método de cultivo prioriza a saúde e a sustentabilidade, sem o uso de químicos agressivos, adotando biotecnologia israelense, baseada em nanotecnologia, para garantir frutas mais seguras e saborosas.

Com uma rotina que envolve planejamento, trabalho duro e inovação constante, Suzi e Eliezer provaram que, com determinação, é possível transformar desafios em oportunidades.

E não apenas isso, pois conseguiram criar um espaço que vai muito além da produção de morangos, tornando-se um verdadeiro ponto de referência em turismo rural.

Aberto ao público

De segunda a sábado, das 8h às 17h30, a propriedade está aberta ao público, proporcionando momentos de lazer, aprendizado e contato direto com a natureza.

Para quem deseja conferir de perto toda essa história e se encantar com cada detalhe desse impressionante projeto, uma galeria de fotos estará disponível no fim da edição, logo após os anúncios.

Afinal, imagens valem mais que mil palavras.

Elas retratam não apenas o crescimento da estrutura, mas também a emoção, a dedicação e o carinho que Suzi e Eliezer colocam em cada pé de morango cultivado

Um sonho que floresce, cresce e faz de Botuverá um verdadeiro paraíso para os amantes dessa fruta irresistível.

Galeria de fotos

