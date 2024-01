VÍDEO – “DC está ao seu lado”, diz ex-candidato a presidente Eymael em gesto de apoio a Jocimar dos Santos

O ex-presidenciável José Maria Eymael, presidente nacional do Democracia Cristã, gravou um vídeo em apoio ao vereador afastado de Brusque, Jocimar dos Santos (DC). O político, que foi candidato a presidente do Brasil seis vezes, diz que as acusações contra o parlamentar são falsas. Jocimar é o presidente estadual do DC e tem proximidade com Eymael.

O vídeo foi exibido por Jocimar no depoimento à comissão processante que investiga denúncia que pode cassar o mandato dele. “Quero dizer a você, vereador Jocimar, que a Democracia Cristã está ao seu lado, na sua defesa, contra as acusações falsas que foram formuladas contra você. Quero parabenizá-lo por sua luta e pelo trabalho como líder maior da Democracia Cristã em Santa Catarina”, diz Eymael.

Em novembro, Jocimar foi preso após ser flagrado recebendo dinheiro supostamente de rachadinha. Ele foi solto no dia seguinte. O vereador afastado alega que foi vítima de uma armação, arquitetada pelo suplente Eder Leite (DC), pelo ex-diretor-geral do Zoobotânico e hoje vereador na vaga de Jocimar, Rodrigo Voltolini (DC), e pela companheira de Eder, Maria Silvana Fugazza. Os três negam as acusações.

Assista ao vídeo

Crédito do vídeo: @jocimarsantos27/Reprodução

