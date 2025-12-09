VÍDEO – Delegacia especializada registra danos após fortes chuvas no Oeste de SC

A Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Chapecó suspendeu temporariamente as atividades após fortes chuvas atingirem o local na tarde de segunda-feira, 8. Um vídeo que mostra os danos já circula nas redes sociais.

A água danificou parte da rede elétrica vinculada ao computador central e atingiu a cobertura de algumas salas, o que levou à interrupção dos trabalhos por risco de incidentes elétricos.

Segundo a Polícia Civil, uma empresa já foi contratada para executar a recuperação completa da cobertura. A ordem de serviço foi assinada no mesmo dia do temporal e estabelece prazo de até três dias para o início das obras.

Enquanto a unidade passa por reparos, o atendimento especializado foi transferido para a Central de Plantão Policial, no bairro Passo dos Fortes.

A corporação afirma que não haverá interrupção ou prejuízo no suporte prestado a mulheres, crianças, adolescentes e idosos, já que a mudança é apenas temporária.

A Polícia Civil informou ainda que acompanha os impactos das chuvas no estado e adota medidas para garantir segurança aos servidores e continuidade no atendimento à população.

