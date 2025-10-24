VÍDEO – Delegado-geral da Polícia Civil de SC comenta operação contra pichadores em Brusque: “linha dura contra crime”

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, comentou a operação contra pichadores realizada em Brusque nesta sexta-feira, 24.

“Não vamos permitir que, em Santa Catarina, estraguem e manchem nossas cidades. Somos linha dura contra o crime. Não piche nenhuma cidade de SC. Caso contrário, você será responsabilizado criminalmente”, disse Ulisses, no vídeo.

Além disso, o delegado-geral falou sobre detalhes da operação. As informações haviam sido divulgadas pela Polícia Civil de Brusque durante a manhã, pelo delegado Fernando Farias.

Quatro pessoas investigadas por pichação foram alvo da operação, em Brusque e Guabiruba. Uma delas foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Durante o cumprimento dos mandados, a letra de um rap crítico ao prefeito de Brusque, André Vechi (PL), foi encontrada e apreendida. Ele teve acesso ao texto, escrito pelo investigado preso por tráfico.

