VÍDEO – Deputado Zé Trovão ameaça “acabar com a vida” de Alexandre de Moraes e se retrata logo em seguida

O deputado federal Zé Trovão (PL), de Joinville, afirmou em discurso na Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira, 20, que iria “acabar com a vida” do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No discurso, o parlamentar criticou a operação da Polícia Federal contra o pastor Silas Malafaia, alvo de mandado de busca e apreensão pessoal no Rio de Janeiro.

“Eu quero repudiar a perseguição contra não somente um cidadão, mas um dos homens mais eloquentes do evangelho brasileiro, que não merecia ter passado pelo que passou hoje ao chegar ao Brasil. Alexandre de Moraes, presta atenção: o seu dia, o seu fim, está próximo. E nós vamos acabar com sua vida, porque você não pode fazer o que você está fazendo”, concluiu.

Confira a fala completa

Momento depois, Zé Trovão pediu a palavra para se retratar sobre a fala. “Quero fazer uma correção na minha fala. Quando eu falei do Moraes, eu disse ‘destruir a sua vida’ e isso, de maneira nenhuma, a gente não está aqui para destruir vidas e sim as ações erradas que eles tem tomado”, declarou.

“Então, eu quero retirar minha palavra quando disse ‘destruir vida’ e colocar a palavra certa: nós vamos acabar com a injustiça de Alexandre de Moraes”, finalizou.

Assista à retratação

