Afastado cerca de 20 km do Centro de Brusque, e mais especificamente na rua Bela Vista, localizada no bairro Cedro Grande, ecoam as memórias de duas edificações históricas.

Primeiramente, temos a Capela Santo Antão de Pádua e, em seguida, a Escola Padre Orlando Passos Cleis, cada uma marcando presença com suas histórias ricas e profundas.

Ambas, agora em ruínas, repousam serenamente entre a natureza, onde o silêncio é interrompido apenas pelos sons da vida selvagem e das águas límpidas que cortam a floresta.

Brusque e sua capela no Bela Vista

A Capela Santo Antão de Pádua, que viu sua última missa sendo realizada em 1998, encerrou uma era.

Anita Motta Pianezzer, uma voz ativa na comunidade, relembra que construíram a edificação original antes de 1900.

Ademais, as festas da igreja eram realizadas em uma residência adjacente, empregada como espaço de confraternização. Esta permanece robusta atualmente, simbolizando a coesão da comunidade.

Contudo, após o término das missas, a capela sofreu com o vandalismo e o roubo de artefatos religiosos.

Entretanto, a comunidade se uniu para preservar o que restou, realocando itens sagrados para outras paróquias, um gesto que Anita recorda com alegria.

Brusque e sua escola no Bela Vista

Paralelo a isso, a Escola Padre Orlando Passos Cleis foi um marco na educação local, formando gerações desde 1961.

Consequentemente, o crescimento da demanda educacional levou à construção de uma nova estrutura nos anos 1970, simbolizando assim, um avanço para o ensino da região.

Durante seu auge, a escola era um centro de referência em aprendizado e valores, onde professores empenhados nutriam a curiosidade e o potencial dos alunos.

Atualmente, as paredes da escola permanecem como sentinelas mudas de um passado vibrante, enquanto as memórias e o legado vivem nos corações daqueles que por lá passaram.

Finalmente, o patrimônio da escola e da capela, embora fisicamente desvanecidos, continuam a inspirar, servindo como lembrete do poder transformador da educação e da fé.

Galeria de fotos

*Fotos antigas cedidas por Anita Motta Pianezzer >>

Autoria das fotos atuais: Ciro Groh >>

