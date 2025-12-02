VÍDEO – Deslizamento de terra interdita parte de rua no Dom Joaquim, em Brusque

Um deslizamento de terra interditou parcialmente a Rua David Hort, no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 2.

Segundo a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB), o episódio ocorreu nas proximidades do número 484 e está relacionado às chuvas desta manhã, que deixaram o solo mais úmido e instável.

A terra avançou sobre parte da pista, obrigando a interdição de um dos sentidos da via. Equipes da GTB e da Defesa Civil permanecem no local sinalizando com cones e orientando motoristas que passam pelo trecho.

A secretaria de Obras foi acionada e deve realizar ainda nesta terça-feira a remoção do material e os reparos necessários para liberar o tráfego assim que as condições permitirem.

O ponto afetado fica próximo à Autoescola Dom Joaquim.

As autoridades recomendam que motoristas redobrem a atenção, principalmente em períodos de chuva, quando o risco de novos deslizamentos aumenta.

Assista ao vídeo

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

