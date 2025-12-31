VÍDEO – Deslizamento derruba árvore no Bateas, em Brusque

Um deslizamento de terra derrubou uma árvore na noite desta terça-feira, 30, no bairro Bateas, em Brusque, durante as chuvas. Um morador registrou o momento e enviou as imagens ao jornal O Município.

O caso aconteceu por volta das 19h15, na rua Francisco Frederico da Silva. Pelas imagens, é possível ver que, com o deslizamento, a árvore e uma estrutura de madeira foram arrastadas.

Confira o vídeo: