VÍDEO – Dia do Imposto Zero: motoristas formam fila de madrugada para abastecer com desconto no posto da Havan nesta quarta-feira

Motoristas de Brusque formaram fila de madrugada no posto da Havan para abastecer com gasolina comum com desconto nesta quarta-feira, 21. O combustível será vendido sem a incidência de impostos. A promoção começa às 9h.

Ao todo, o posto irá comercializar 6 mil litros de gasolina sem o imposto. O valor do litro será de R$ 4,99. Com limite de 20 litros por veículo, a economia pode chegar a R$ 32 para quem enfrentou horas de fila. O valor é calculado com base no último preço praticado pelo posto, de R$ 6,59 o litro.

O primeiro motorista a chegar no local foi Bento Floriani, às 4h30. Ele soube da promoção pela internet e, ainda de madrugada, dirigiu seu Fusca até o posto. Alguns motoristas estavam fora do veículo.

De acordo com a gerência, a expectativa é que a ação se encerre por volta das 12h. Ainda conforme os funcionários, sempre que a promoção é feita o dia se torna agitado.

