O jogo do cinquì não é tão popular em Botuverá como a móra e a brìscola. Além disso, a prática do jogo pode deixar de existir em breve. Somente idosos sabem jogar atualmente. Na memória dos jogadores, está uma confusão com o retorno da missa e um jogo quase durou 24 horas.