VÍDEO – “Dinossauros Reborn”: artista reinaugura restaurante com cenografia hiper-realista em Pomerode

Fã da franquia Jurassic Park, o empreendedor John Lima, de 44 anos, teve a ideia de transformar um casarão em Pomerode em um restaurante temático da era do fogo, onde dinossauros hiper-realistas interagem com o público em um ambiente cenográfico inspirado na pré-história.



Ele atua como artista plástico há cerca de 15 anos. John já vendeu esculturas hiper-realistas de animais para diversos estados do país, como Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, entre outros.

A inspiração para o novo projeto surgiu enquanto assistia a uma das cenas mais marcantes dos filmes que tanto admira: o nascimento de um bebê dinossauro a partir de um ovo. A partir daí, decidiu recriar o momento com um modelo hiper-realista. Antes de se dedicar aos dinossauros, John já produzia réplicas de outros animais selvagens.

Morador de Pomerode, ele percebeu que a cidade ainda não contava com um restaurante temático voltado ao universo dos dinossauros. Foi então que decidiu, junto ao sócio Kevin Soares, criar um ambiente com tema pré-histórico para expor suas criações e proporcionar ao público uma experiência imersiva. Segundo ele, o objetivo é que os visitantes, especialmente as crianças, tenham contato com a vida animal de forma lúdica, aprendendo sobre o modo de vida dos dinossauros.

Há cerca de dois meses, John inaugurou o “Das Cavernas”, uma petisqueira e hamburgueria temática no município. Atualmente, o local está fechado temporariamente enquanto o artista finaliza a criação de novos filhotes de dinossauros, que irão “nascer” durante a reinauguração do espaço.

John trabalha sozinho e de forma totalmente artesanal. É um dos poucos artistas no Brasil especializados em esculturas hiper-realistas e, segundo ele, o único no país que produz modelos de filhotes de dinossauros com esse nível de detalhamento. A produção de cada animal pode levar entre 30 e 60 dias, dependendo do tamanho e da espécie.

Ele é responsável por todas as etapas da produção, desde a estrutura robótica interna até os mínimos detalhes, como as unhas e os olhos dos animais. Os principais materiais utilizados são espuma flexível, borracha, tecido e resina.

A reinauguração, com a presença dos novos filhotes de dinossauros, acontecerá no Das Cavernas, na rua dos Atiradores, no Centro de Pomerode. O evento está marcado para o dia 8 de agosto, a partir das 18h.

Assista ao vídeo