VÍDEO – “Diversas garrafas de bebida”: testemunha relata momentos antes de carro capotar na cachoeira do Taquaruçu, em Brusque

Uma testemunha do capotamento de um carro na cachoeira do Taquaruçu, em Brusque, conversou com o jornal O Município e relatou como o caso aconteceu. Ela afirmou que “havia diversas garrafas de bebida e parecia que os envolvidos estavam sob efeito de drogas”. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 9.

Os bombeiros encontraram os ocupantes já fora do veículo, um Gol azul, que saiu da pista e desceu uma ribanceira de aproximadamente 5 metros de altura, capotando e caindo dentro do rio.

A testemunha relatou que chegou no local por volta das 12h20 e todos os ocupantes do carro estariam causando incômodo às demais pessoas com música alta. “Dava para ver que eles tinham amanhecido em alguma farra. Era perceptível”, conta.

Com isso, ela conta que todos que estavam no local começaram a se afastar do carro. Até que em determinado momento, dois homens entraram no veículo e começaram a fazer ‘cavalo de pau’ em uma rua estreita.

Capotamento

Pouco tempo depois, ela relata que ouviu um barulho alto e viu o carro capotar na ribanceira. O carro acabou atingindo uma mulher, que sofreu ferimento na cabeça. A mulher foi levada ao Hospital Dom Joaquim pelas pessoas no local.

“Nós comentamos a imprudência deles e que o carro poderia cair, e foi o que aconteceu. As pessoas que estavam ali começaram a gritar para todos saírem de perto. Parecia cena de filme, foi horrível de ver. O carro foi capotando, caiu em cima da moça e depois na água”, relata.

Após o acidente, a testemunha tentou acionar o Corpo de Bombeiros, mas, como no local há pouco sinal de operadora, ela foi até a residência mais próxima pedir ajuda. “Mandei mensagem para o grupo de minha igreja, de Balneário Camboriú, e consegui informar onde era o acidente”, conta.

Segundo o relatório dos bombeiros, o motorista, de 24 anos, sofreu um edema na cabeça e relatou dores no pescoço. Outro homem, de 26 anos, que estava no banco da frente, apresentava contusão no crânio e escoriações no tórax e dorso. Ambos foram levados ao Hospital Azambuja. A Polícia Militar também foi acionada.

