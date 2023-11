VÍDEO – DNIT registra mais de 100 ocorrências nas rodovias catarinenses nos últimos quatro dias

Desde quarta-feira, 15, quando Santa Catarina voltou a ser atingida por fortes chuvas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já registrou pelo menos 100 ocorrências nas rodovias sob sua jurisdição no estado.

São casos de deslizamentos, alagamentos, quedas de árvores, rachaduras na pista e danos ao pavimento provocados por volumes de precipitação muito acima da média.

Desta vez, as principais ocorrências foram registradas nas BRs 470, 282 e 153, nas regiões do Meio-Oeste, Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Com atuação imediata para limpeza e recuperação das pistas, o Dnit conseguiu retomar a trafegabilidade em diversos pontos, mas ainda há trechos com fechamento total da rodovia, onde as equipes seguem trabalhando.

Nos últimos quatro dias, foram pelo menos 12 ocorrências de fechamento total de rodovias, sendo que dois ainda persistem, além de 25 pontos com registro de interdição parcial, com execução de desvios, meia pista e operações Siga e Pare – a maioria já desbloqueados.

Segundo o Dnit, As liberações ocorrem com apoio da PRF, Bombeiros, Defesa Civil, prefeituras e outros órgãos.

Prejuízos

As fortes chuvas têm causado muitos danos às rodovias catarinenses. Nos últimos 12 meses, sem contar as ocorrências deste mês de novembro, o Dnit diz contabilizar pelo menos R$ 400 milhões em prejuízos à infraestrutura rodoviária.

Para recuperar a malha, obras emergenciais estão em andamento nas BRs 470, 282, 280 e 153 e devem seguir pelos próximos meses.

Confira os pontos com interdição neste momento até o início da tarde deste domingo:

BR-470/SC

km 133 (Rio do Sul) – Interdição parcial por alagamento na pista.

km 136 (Rio do Sul) – Meia pista.

km 143 (Rio do Sul) – Interdição parcial devido a alagamento na pista.

km 144 a 146 (Rio do Sul) – Interdição parcial devido a alagamento na pista.

km 148-150 (Agronômica) – INTERDIÇÃO TOTAL devido a alagamento na pista.

km 152 a 154 (Agronômica) – Interdição parcial por alagamento na pista.

km 188 (Pouso Redondo) – INTERDIÇÃO TOTAL devido à movimentação do solo sob a rodovia.

km 204 (Ponte Alta) – Queda de barreira. Trânsito normalizado.

BR-282/SC

km 147 (Bom Retiro) – Trânsito liberado.

km 265 e 274 (São José do Cerrito) – Trânsito liberado com desvio sinalizado.

km 296 (Vargem) – Trânsito liberado com desvio sinalizado.

BR-280/SC

km 98, 101, 102 e 105 (Serra de Corupá). Pare e Siga para apoio a obras emergenciais.

