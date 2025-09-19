VÍDEO – Dono de caminhonete atingida por caminhão que tombou próximo à entrada de Guabiruba relata acidente

A reportagem do jornal O Município apurou novas informações sobre o tombamento de um caminhão próximo à entrada de Guabiruba, na manhã desta sexta-feira, 19. O proprietário de uma caminhonete atingida pelo veículo relata que o caminhão trafegava em baixa velocidade.

O homem, de 28 anos, estava trabalhando próximo ao local e acredita que o veículo tenha tombado devido à carga que transportava, que, segundo ele, estaria acima da capacidade suportada.

Segundo a Polícia Militar, o veículo seguia no sentido Brusque e, ao fazer a curva na rua dos Imigrantes, tombou sobre a caminhonete. O motorista, um homem de 43 anos, foi levado ao hospital.

Ainda conforme a PM, ele não estava embriagado. Por volta das 9h40, o trânsito no local já seguia normalmente.

Confira o vídeo:

*Colaboração: Sophia Ribeiro

