VÍDEO – Dono de caminhonete atingida por caminhão que tombou próximo à entrada de Guabiruba relata acidente
Ele estava trabalhando próximo ao local
Ele estava trabalhando próximo ao local
A reportagem do jornal O Município apurou novas informações sobre o tombamento de um caminhão próximo à entrada de Guabiruba, na manhã desta sexta-feira, 19. O proprietário de uma caminhonete atingida pelo veículo relata que o caminhão trafegava em baixa velocidade.
O homem, de 28 anos, estava trabalhando próximo ao local e acredita que o veículo tenha tombado devido à carga que transportava, que, segundo ele, estaria acima da capacidade suportada.
Segundo a Polícia Militar, o veículo seguia no sentido Brusque e, ao fazer a curva na rua dos Imigrantes, tombou sobre a caminhonete. O motorista, um homem de 43 anos, foi levado ao hospital.
Ainda conforme a PM, ele não estava embriagado. Por volta das 9h40, o trânsito no local já seguia normalmente.
*Colaboração: Sophia Ribeiro
Leia também:
1. Retomada dos trabalhos da usina de asfalto de Brusque acelera pavimentações e reduz custos
2. “Estavam desesperadas”: PM prende homem que agrediu e ameaçou companheira, sogra e filha, em Brusque
3. Escola de Botuverá se manifesta após caso de estupro de aluna de 12 anos
4. Pronto Atendimento Infantil do Hospital Imigrantes é reinaugurado em Brusque
5. Após decisão do STF, Beto Carrero irá fornecer água gratuita para visitantes; entenda
Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque: