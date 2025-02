Fevereiro despontou em Guabiruba com um espetáculo visual digno de contemplação, proporcionando uma sensação de paz e admiração incomparáveis.

Na manhã deste sábado, o primeiro dia do mês revelou-se, então, sob um céu predominantemente nublado.

Tímidos raios de sol filtravam-se entre as nuvens, conferindo um tom dourado à paisagem que se descortinava do alto do Mirante Nonno Vicente Stedile, no bairro Lageado Alto.

Foi dali, desse ponto privilegiado, que um drone alçou voo, pairando sobre um cenário de tirar o fôlego.

Guabiruba vista do alto

As lentes captaram a essência bucólica do Lageado Alto, onde o verde vibrante das matas abraça cada pedaço de terra, compondo uma sinfonia silenciosa entre colinas e vales.

No coração desse quadro vivo, erguia-se a icônica Capela Imaculada Conceição, uma joia arquitetônica que, vista do alto, parece um santuário envolto pela imensidão da natureza.

A pintura de suas paredes, contrastando com os tons profundos da vegetação, confere uma sensação de paz, como se ali o tempo decidisse repousar por alguns instantes.

A cada sobrevoo, novas nuances se revelavam, permitindo uma visão singular, um olhar ampliado sobre um lugar onde a simplicidade se funde à grandiosidade e o cotidiano dos moradores se desenrola em harmonia com a imponência da natureza ao redor.

Vandalismo em Guabiruba

Entretanto, o mesmo mirante que proporcionou imagens tão deslumbrantes foi, recentemente, alvo de um ato lamentável.

Em janeiro de 2025, a estrutura sofreu vandalismo, um episódio que gerou indignação e pesar.

A Prefeitura de Guabiruba, por meio da Secretaria de Turismo, emitiu uma nota de repúdio, reforçando o compromisso com a recuperação do local. Felizmente, os danos restringiram-se ao cercado de proteção.

Ainda assim, a tristeza pelo ocorrido contrasta com a beleza inquestionável do lugar, um espaço que merece ser preservado para que momentos como os capturados nesta manhã continuem a emocionar aqueles que têm o privilégio de contemplá-lo.

As imagens, pois, falam por si. Cada enquadramento, cada ângulo revela uma faceta diferente desse pedaço de Guabiruba que, do alto, se transforma em uma verdadeira pintura viva.

Guabiruba vista do alto

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

