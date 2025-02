Os primeiros cinco dias de fevereiro têm sido marcados por calor intenso em Brusque, impulsionando a formação dos núcleos de trovoadas, especialmente entre a tarde e a noite.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Esse padrão atmosférico vem se repetindo e, segundo a previsão do tempo, não será diferente nesta quarta-feira, 5.

As instabilidades seguem favorecidas pelo aquecimento diurno, intensificando a sensação de desconforto térmico e mantendo a atenção voltada para o céu da cidade.

Brusque na terça-feira

Na terça-feira, 4, essa dinâmica, então, ficou evidente mais uma vez.

Com temperaturas beirando os 35°C, o calor escaldante contribuiu para a formação de nuvens carregadas ao longo da tarde, resultando em trovoadas que despontavam no horizonte.

O cenário, além de impactar o clima, também se refletiu no ritmo urbano, com o trânsito registrando momentos de grande intensidade em vários pontos da cidade.

Aproveitando essa atmosfera singular, um drone sobrevoou o bairro Rio Branco naquele entardecer, captando imagens aéreas panorâmicas, mostrando o cenário de maneira abrangente.

As cenas revelam um contraste marcante entre o fluxo intenso de veículos e a chegada iminente das instabilidades atmosféricas.

O registro não apenas evidencia o cotidiano acelerado da cidade, mas também ressalta a imponência do céu carregado, prenunciando mudanças no tempo.

Brusque vista do alto

No vídeo abaixo, é possível visualizar essa narrativa de forma objetiva, destacando tanto o movimento urbano quanto a aproximação das trovoadas.

Além disso, após os anúncios no fim da edição, uma galeria exclusiva de imagens amplia essa perspectiva, trazendo detalhes fascinantes desse entardecer que combinou ritmo frenético e a força da natureza em Brusque.

*Assista ao vídeo >>

Galeria após anúncios

Imagine sua marca em destaque aqui. O Blog do Ciro Groh tem o prazer de apresentar os parceiros comerciais que apoiam e acreditam neste trabalho.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e então conheça quem são eles, além dos produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Cultivo de morangos em Botuverá então colhe sonhos rumo a 25 mil pés plantados

2. VÍDEO – Pássaros ganham novo abrigo com lixo então transformado por brusquense

Brusque em fotos aéreas

Como mencionado anteriormente, encerraremos esta edição na presença de uma galeria deslumbrante de fotos aéreas, capturadas por drone.

As cenas revelam a rotina de Brusque, então observada ao entardecer de terça-feira; acompanhe a seguir.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK