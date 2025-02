As obras do Centro Universitário da Fundação Educacional de Brusque (Unifebe) seguem a pleno vapor e preparam a instituição para um futuro ainda mais promissor.

Em janeiro de 2025, a Instituição celebrou 52 anos de história sob a liderança da reitora, professora Rosemari Glatz, e do vice-reitor, professor Sérgio Rubens Fantini.

O marco reforça seu compromisso com a excelência, refletido na constante expansão de sua estrutura.

Desde sua fundação, a Unifebe tem se dedicado ao bem-estar de seus alunos.

Unifebe além das salas

Em 2025, essa comunidade educacional já conta com quase 4 mil estudantes. (Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Graduação e Pós-Graduação).

O Campus de Brusque, já reconhecido como referência na educação superior da região, ganha novos espaços que reforçam sua missão de formar profissionais qualificados e cidadãos comprometidos com a sociedade.

Adicionalmente, a Instituição realiza em Brusque inúmeras atividades de pesquisa e extensão comunitária.

A Unifebe exala acolhimento em todos os seus espaços, desde os corredores repletos de vida até as áreas externas, adornadas com belíssimos gramados.

Nos fins de semana, esses espaços se tornam palco de atividades esportivas e momentos de lazer para a comunidade.

A Instituição se destaca não apenas pelo ensino de excelência, mas também pelo ambiente vibrante e receptivo, se tornando um lar para todos que fazem parte dela.

O respeito e a valorização de cada pessoa que circula pelo Campus são evidentes. Desde crianças, jovens e adultos, o Campus é uma mistura de todas as idades, etnias e cores.

Desde a equipe de limpeza até a Reitoria, todos desempenham um papel essencial na construção dessa atmosfera única.

Como resultado, os estudantes se sentem verdadeiramente parte de uma grande família acadêmica.

Unifebe e suas raízes

Essa trajetória de sucesso tem raízes sólidas. Fundada em 15 de janeiro de 1973, pela Lei Municipal n° 527/73, a Unifebe nasceu do sonho visionário do padre e sociólogo Orlando Maria Murphy.

Como resultado, tornou-se um pilar educacional importante para a Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, em Brusque.

Inicialmente identificada somente por Fundação Educacional de Brusque (Febe), a instituição começou suas atividades com estudantes de Filosofia, funcionando nas dependências do próprio Convento, no coração da cidade.

Foi somente em 2001 que a Unifebe deu um passo decisivo para sua expansão, inaugurando o bloco A e transferindo suas atividades para o Campus do bairro Santa Terezinha.

Unifebe constrói o futuro

Hoje, a Instituição segue em constante crescimento. O bloco I, atualmente em construção, abrigará o Colégio Unifebe, proporcionando um espaço moderno e estruturado para a educação básica.

Paralelamente, o bloco G, cuja obra avança rapidamente, será a casa do novo ginásio de esportes, beneficiando tanto os alunos do colégio quanto os estudantes dos cursos de graduação.

E não para por aí: a projeção de mais edificações será realizada conforme a demanda de novos cursos e atividades acadêmicas, garantindo que a Unifebe continue a oferecer um ensino de ponta.

A importância desta entidade para Brusque e região é incontestável. São milhares de profissionais formados ao longo dos anos que, hoje, se destacam nas mais diversas áreas.

Compromisso com a excelência

Tudo isso é fruto de uma base educacional sólida e de um ensino comprometido com a inovação e a excelência e primando pela sua formação integral e humanística, bússola formativa inserida pelo seu fundador.

Além disso, a Instituição se abre à comunidade, não apenas como centro de ensino e pesquisa, mas como um espaço de integração, cultura e desenvolvimento.

A frase histórica de padre Orlando ressoa até os dias de hoje. “A educação é o investimento mais rentável que um povo realiza”.

Com esse pensamento, a Unifebe segue sua trajetória de crescimento, consolidando-se como um dos pilares do ensino superior em Santa Catarina.

