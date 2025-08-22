VÍDEO – Dupla de cães que matou gata no Águas Claras, em Brusque, é filmada em novo ataque

Um novo ataque de cães foi registrado na manhã desta sexta-feira, 22, no bairro Águas Claras, em Brusque. Moradores da região fizeram novas denúncias sobre a situação.

No início do mês, dois cães mataram uma gata na rua Paulo Decker, no bairro Águas Claras. A tutora do animal relatou que os dois cachorros estão soltos na rua e atacam outros animais, além de estarem agressivos com pessoas que passam pela região.

“Os dois cachorros estavam com a gatinha na boca, um de cada lado, foi minha cunhada que presenciou tudo”. Para afastar os animais, a mulher jogou punhados de brita contra os cães. Ela conta ainda que seu sobrinho chegou a levar o gato até uma clínica. Chiquita, como era chamada a gatinha, ficou internada, mas não sobreviveu e morreu na manhã desta sexta-feira, 8.

Nesta sexta-feira, 22, uma câmera de segurança registrou o ataque da dupla de cães contra um cachorro de porte menor. Segundo os moradores, diversos boletins de ocorrência já foram registrados.

Ainda pela manhã desta sexta, os cães estavam soltos e sentados na rua Valdir Gerati. Veja abaixo:

Em contato com o setor de Bem-Estar Animal, o diretor Leandro Hyarup contou que a pasta tomou conhecimento do primeiro ataque através do contato da reportagem de O Município e que não houve nenhuma denúncia formal do caso.

“Mas eu não esperei, não aguardei que isso acontecesse. Só com a denúncia providenciei uma diligência, eu mesmo fui até o local. Consegui localizar a casa, a residência onde aconteceu [a morte da gata]. E então conversei com os moradores, tomei o depoimento deles, ouvi o que eles tinham a dizer a respeito disso e dei as devidas orientações sobre como proceder caso houvesse reincidência, caso os cachorros voltassem a ser vistos por lá”.

A principal orientação foi a de acionar a Polícia Militar caso os animais fossem flagrados soltos na rua. Na região, o setor fez buscas mas não localizou vestígios deles.

“Ontem, por acaso, nós retornamos ao local para fazer um retorno da diligência. Fizemos rondas por toda a região e também não encontramos nenhum vestígio dos animais”, disse. Ainda ontem, o setor recebeu uma ouvidoria com informações mais detalhadas do caso, incluindo onde seria a residência desses animais.

“Temos agendado para hoje à tarde uma visita ao local, mas não para apurar o crime, porque nós não temos esse poder, mas sim para realizar a fiscalização, para ver se realmente os cães estão lá, se eles conseguem sair, por onde eles conseguem sair, e então notificar os proprietários para que façam as modificações”, explica.

Caso não haja mudança, o caso seguirá com uma notificação, “e se há reincidência, há a possibilidade de, juntamente com a PM, efetuar a prisão do responsável”, finaliza.

Em contato com a Polícia Militar, a reportagem foi informada de que nenhum caso semelhante foi registrado na região. A PM reforça que é preciso acionar o 190 para que as ocorrências possam ser documentadas.

Leia também:

1. SUS amplia distribuição de canetas de insulina reutilizáveis em Brusque; saiba como funciona a retirada

2. Samu de Brusque recebe novos uniformes em cerimônia estadual

3. PRIMEIRA MÃO – Defesa de investigado em operação que apreendeu R$ 20 milhões em roupas falsas em Brusque e Guabiruba se manifesta

4. VÍDEO – Confira imagens da ação da Polícia Civil que apreendeu mais de R$ 200 mil em drogas em Brusque

5. Abel Moda Vôlei vence a Pinhalense e assume liderança provisória do estadual





