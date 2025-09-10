VÍDEO – Dupla sertaneja João Bosco e Vinícius é presenteada com “cachaça de calcinha” por prefeito de Botuverá

A dupla sertaneja João Bosco e Vinícius foi presenteada com uma cachaça de calcinha pelo prefeito Victor Wietcowsky, de Botuverá, durante a Festa Bergamasca, realizada no último fim de semana.

Nas redes sociais, João Bosco divulgou um vídeo falando sobre o presente. “Eu já mandei para a minha esposa, que nós vamos chegar em casa e eu vou ter que tomar essa cachaça com ela”.

Confira o vídeo:

O prefeito contou que o presente veio de um amigo, que é produtor de cachaça. “Ele foi para a Bahia, conheceu o local, conheceu a fábrica, aí trouxe pra mim. Eu disse: ‘traz mais que eu quero alguns desses para dar de brinde aqui para o pessoal’”.

O presente foi entregue à dupla antes do começo do show de João Bosco e Vinícius pela Festa Bergamasca, de Botuverá.

O prefeito comentou que depois receberia a resposta se a cachaça era boa ou não.

