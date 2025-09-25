VÍDEO – Durante depoimento em CPMI, Zé Trovão discute com advogado do Careca do INSS

O deputado federal Zé Trovão (PL), de Joinville, discutiu durante a manhã desta quinta-feira, 25, com o advogado Cleber Lopes, que defende Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, em reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes e desvios do órgão.

A confusão iniciou após o Careca do INSS dizer que era interessado em esclarecer acusações e que sua prisão foi desnecessária. Na sequência, ele disse que responderia perguntas dos parlamentares, com exceção do relator, o deputado Alfredo Gaspar (União-AL). A justificativa é que ele havia sido chamado de ladrão por Alfredo.

Na sequência, o relator reforçou sua opinião dizendo que o depoente era a pessoa “que praticou o maior roubo contra aposentados e pensionistas” do país.

Aí, o advogado Cleber Lopes protestou fora do microfone, enquanto Gaspar seguia sua fala. Na sequência, iniciou a confusão.

Foi então que o deputado Zé Trovão levantou e se aproximou da mesa onde estavam o relator, o advogado e o depoente. Não é possível identificar tudo o que foi falado, mas o parlamentar mandava Cleber Lopes “baixar a bola”.

Por conta do bate-boca, o deputado Duarte Jr (PSB-MA), que estava presidindo a sessão temporariamente, pediu que a Polícia Legislativa interviesse.

O Careca do INSS e o seu advogado ameaçaram deixar a sessão. Após um período, porém, a reunião foi retomada.

Ao retomar a reunião, o presidente da comissão parlamentar mista de inquérito, senador Carlos Viana (Podemos-MG), pediu que “todos se manifestassem de forma ordeira, urbana e em respeito ao depoente”.

Assista ao vídeo

🇧🇷 CPMI do INSS é suspensa em meio a bate-boca entre o advogado do “Careca do INSS” e o deputado Zé Trovão (PL-SC). pic.twitter.com/QZJunY5QMa — Eixo Político (@eixopolitico) September 25, 2025

As fraudes do INSS

A estimativa é que mais de R$ 6 bilhões foram desviados desde 2019 pela fraude no INSS. Segundo o governo, os aposentados e pensionistas que tiveram desconto de mensalidade associativa não autorizado no contracheque de abril terão o dinheiro devolvido na próxima folha de pagamento (maio).

Algumas entidades ofereciam diversos serviços, mas sequer tinham estruturas, como academias, assistência jurídica e planos de saúde.

Os descontos eram, em sua grande maioria, fraudados em função de falsificação de assinatura, de uma série de artifícios utilizados para simular a manifestação de vontade.

O Careca do INSS é apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como o “epicentro da corrupção ativa” que a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) investigam no âmbito da Operação Sem Desconto.

No inquérito policial, Antunes é apontado como sócio de várias empresas investigadas por suposto envolvimento na chamada “Farra do INSS”, e suspeito de, direta ou indiretamente, transferir grandes quantias em dinheiro a agentes públicos também investigados, “possivelmente a título de vantagem indevida”.

Devido às suspeitas, no último dia 9, a AGU pediu à Justiça Federal que autorizasse o bloqueio dos bens de Antunes e de suas empresas. Dias antes, a própria AGU já tinha determinado o bloqueio de bens e contas de 12 associações investigadas por suposto envolvimento no esquema fraudulento.

O Careca do INSS está preso preventivamente desde 12 de setembro. Beneficiado por um habeas corpus do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), o empresário está desobrigado de prestar o compromisso de dizer a verdade na CPMI.

*Com informações da Agência Brasil e Agência Senado

