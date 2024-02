VÍDEO – Durante tentativa de fuga da PM, motociclista de 18 anos é atingido na cabeça por disparo em Camboriú

Durante uma tentativa de fuga da Polícia Militar, um jovem de 18 anos foi atingido por um disparo na cabeça em Camboriú na noite da segunda-feira, 26. Segundo a PM, o disparo foi feito após ele lutar com um policial.

Consta no relatório da Polícia Militar que a equipe estava em patrulhamento preventivo quando o motociclista empinou a moto em alta velocidade na avenida do Estado, em Balneário Camboriú.

Diante disto, os policiais deram sinais de abordagem, mas ele não obedeceu e fugiu do local. Neste momento, os policiais acionaram outras equipes para aborda-lo.

Durante os dez minutos da fuga, o motociclista furou diversos cruzamentos com sinais vermelhos, transitou em alta velocidade, subiu em calçadas, furou bloqueios policiais e quase atropelou pedestres.

Residência do jovem

O condutor só parou na rua Pindaíba, em Camboriú. Ele desembarcou da motocicleta e tentou entrar na residência dele.

Ao abrir o portão empurrando a motocicleta, o pai dele saiu da casa e tentou impedir os policiais de agir. Segundo a PM, os policiais tiveram que contê-lo.

Depois de soltar a motocicleta, o jovem entrou em luta corporal com um dos policiais. Durante a briga, ele tentou pegar a arma do PM, que efetuou um disparo acertando a cabeça do jovem. De imediato, os policiais acionaram o Samu para o deslocamento até o hospital.

Enquanto aguardava a chegada do Samu, o pai do jovem xingou os policiais e tentou impedir a apreensão da motocicleta.

Diversos boletins de ocorrência

O jovem possuía diversos boletins de ocorrência desde quando era menor de idade, inclusive por roubos e furtos.

Enquanto se aguardava o atendimento médico, o senhor, pai do autor, hostilizou as guarnições, com palavras ofensivas, bem como tentou impedir a apreensão da motocicleta envolvida no fato, sendo necessário uso progressivo da força para contê-lo.

Consta no relatório que, após o disparo, a arma do policial teve uma pane de carregamento.

Assista ao vídeo:

