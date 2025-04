VÍDEO – Em brincadeira de 1º de abril, Luciano Hang traz sósia de Neymar na Havan em Brusque

O empresário Luciano Hang entrou no clima do Dia da Mentira e fez uma pegadinha com os colaboradores da Havan em Brusque na manhã desta terça-feira, 1º. Ele levou ao centro administrativo da empresa o sósia do jogador Neymar, Eigon Oliveira, conhecido nas redes sociais por sua semelhança com o craque.

“Não poderíamos deixar o dia passar sem pregar uma peça em vocês”, comenta Luciano em um vídeo divulgado nas redes sociais. “Ele é um influencer, tem três milhões de fãs”, finaliza ao falar sobre o sósia do Neymar.

Eigon, que construiu sua carreira imitando Neymar, relembrou sua trajetória. “Minha história começa nos meados de 2011, quando eu começo a ser sósia e dublê do Neymar. Estourei nos meados de 2020, na pandemia. Foi um logo caminho de persistência”, complementa Eigon.

Confira:

