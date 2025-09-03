VÍDEO – Em novo caso, dupla de cães ataca cachorro no bairro Águas Claras, em Brusque

Um novo ataque de cães foi registrado no bairro Águas Claras, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 3. O fato ocorreu na rua Martin Debatin, por volta das 14h10. Um homem precisou intervir para interromper a briga entre os animais.

Esta seria a terceira ocorrência, supostamente, envolvendo os mesmos cães que têm incomodado moradores da região.

No fato registrado nesta quarta-feira, 3, um cachorro de cor preta anda na rua quando, de repente, passa a ser atacado por um dos cães que estavam na calçada. Em seguida, um segundo animal também passa a atacá-lo.

Os cachorros então passam a brigar pela rua e calçadas até que um homem sai de uma residência e tenta interromper os ataques. Em seguida, um carro que passava pela via por pouco não atingiu um dos cães, mas nem assim as agressões cessaram. A briga só terminou depois de diversos golpes do homem para separar os cachorros. A Polícia Militar foi acionada para verificar o caso.

Confira o vídeo:

Segundo os relatos, no último mês, os mesmos cães teriam atacado outro cachorro. O fato ocorreu no dia 22 de agosto. E no início do mês, os dois animais teriam matado uma gata na rua Paulo Decker.

Diversas reclamações sobre os animais já foram feitas.

