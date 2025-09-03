VÍDEO – Em novo caso, dupla de cães ataca cachorro no bairro Águas Claras, em Brusque
Homem tentou separar animais
Um novo ataque de cães foi registrado no bairro Águas Claras, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 3. O fato ocorreu na rua Martin Debatin, por volta das 14h10. Um homem precisou intervir para interromper a briga entre os animais.
Esta seria a terceira ocorrência, supostamente, envolvendo os mesmos cães que têm incomodado moradores da região.
No fato registrado nesta quarta-feira, 3, um cachorro de cor preta anda na rua quando, de repente, passa a ser atacado por um dos cães que estavam na calçada. Em seguida, um segundo animal também passa a atacá-lo.
Os cachorros então passam a brigar pela rua e calçadas até que um homem sai de uma residência e tenta interromper os ataques. Em seguida, um carro que passava pela via por pouco não atingiu um dos cães, mas nem assim as agressões cessaram. A briga só terminou depois de diversos golpes do homem para separar os cachorros. A Polícia Militar foi acionada para verificar o caso.
Segundo os relatos, no último mês, os mesmos cães teriam atacado outro cachorro. O fato ocorreu no dia 22 de agosto. E no início do mês, os dois animais teriam matado uma gata na rua Paulo Decker.
Diversas reclamações sobre os animais já foram feitas.
