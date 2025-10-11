VÍDEO – Em novo caso, moradora registra fila de carros com pneus danificados por buraco no Centro de Brusque

Diversos carros tiveram os pneus danificados por conta de um buraco na avenida Marthin Luther, no Centro de Brusque, na noite de sexta-feira, 10. A avenida tem como principal ponto de referência o supermercado Angeloni e faz ligação com os bairros Guarani e Jardim Maluche.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pelo menos quatro carros parados no canto direito da via com os pneus danificados. Uma situação semelhante ocorreu na localidade da travessa Lagoa Dourada no início do mês de setembro. Na ocasião, ao menos oito carros tiveram os pneus furados.

Confira imagens:

Em contato com a Secretaria de Obras, o secretário responsável pela pasta informou que ainda na noite de sexta-feira, 11, equipes foram até o local fazer o reparo no trecho.

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

