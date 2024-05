VÍDEO – Empresário de Brusque auxilia nos resgates após chuvas no Rio Grande do Sul

O empresário de Brusque Sandro Albino, de 49 anos, foi até o Rio Grande do Sul para auxiliar nos resgates das mais de 850 mil pessoas afetadas pelas chuvas no estado. A esposa dele, Sirleia Rocha, 43, o acompanha nas ações.

Sandro foi para o estado gaúcho com jet ski e barco próprio na última semana. O filho do casal, Nathan Rocha, conta que a mãe e o padrasto pretendem ficar até este fim de semana, pois na sexta-feira, 10, um caminhão com mantimentos irá até o estado.

No domingo, 5, o casal auxiliou nos resgates em Canoas (RS), município onde 11 bairros foram evacuados pela prefeitura. Já nesta segunda-feira, 6, eles partem para Eldorado do Sul, município localizado na região metropolitana de Porto Alegre que está praticamente submerso.

“As coisas estão bem difíceis, porque só tem civis lá. Não tem polícia, não tem bombeiros ou Defesa Civil. Não tem ninguém ajudando, só os moradores e voluntários que foram daqui para lá”, conta Nathan.

O casal está recebendo doações para o combustível dos veículos. É possível doar pela chave Pix CNPJ 11701629000185, no nome de Stili Tendeza Cabelos e Estetica.

