VÍDEO – Empresário relata prejuízo por causa de caminhões que desrespeitam sinalização na rua Gustavo Halfpap, em Brusque

Um empresário que atua na rua Gustavo Halfpap, em Brusque, relata que sofre prejuízos constantes devido a caminhões que não respeitam a sinalização do limitador de altura e, ao usarem o pátio da empresa para fazer retorno, já danificaram o portão e outros itens. O homem relatou a situação ao jornal O Município.

Ele conta que, desde a instalação do limitador de altura, enfrenta esse problema e já acumulou prejuízos superiores a R$ 3 mil. Diversas vezes, caminhões derrubaram o portão da empresa, além de danificarem placas e um sinalizador de garagem.

O empresário procurou a reportagem após a situação se repetir na manhã de segunda-feira, 14. Um dia depois, na terça, 15, um caminhão danificou uma placa de sinalização de altura, situação constante no local. Ele relata que o portão estava novamente caído dentro do pátio.

Diante disso, entrou em contato com o vereador Alessandro Simas (União), que o orientou a procurar o secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade. O empresário afirma que fez o contato há cerca de um mês e que foi informado de que uma visita técnica seria realizada no local.

“Eu já recebi conselhos para colocar umas estruturas de metal com concreto, mas não posso, porque aí meus clientes não conseguem acessar a loja. Até esta semana, ele [Emerson] não tinha aparecido. Quando aconteceu novamente, conversei com ele e, de forma bem estúpida, falei o valor do meu prejuízo. Então ele respondeu que não havia solução”.

Confira o vídeo do caminhão na rua Gustavo Halfpap:

Posicionamento da prefeitura

A reportagem entrou em contato com o secretário para um posicionamento sobre o caso. Ele afirma que se sensibiliza com a situação, mas destaca que a decisão pela instalação do limitador de altura foi tomada para prevenir acidentes e mortes no trânsito. Casos de caminhões que tombaram na via foram o ponto de partida para a mudança.

“Imagino o transtorno que esse empresário enfrenta com os veículos que insistem em seguir pela rua. Outros empresários já tentaram barrar a manobra com correntes, mas o pátio dele acaba sendo o mais favorável para os motoristas fazerem o retorno”.

“Entre preservar uma vida ou evitar um dano material, a vida sempre será prioridade. Até porque há filmagens dos caminhões, o que permite entrar com uma ação de reparação cível. Claro que o órgão de trânsito deve preservar tanto a vida quanto o patrimônio, mas, em uma hierarquia, vamos sempre proteger as pessoas”.

Emerson afirma que determinou o reforço da sinalização no local, com a instalação de mais placas para inibir a entrada de caminhões na rua. Outro ponto que deve mudar é a instalação de câmeras no local, que serão integradas à Central de Operações Integradas da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB).

O secretário informou que o equipamento deve estar em funcionamento até a próxima semana. Além disso, orientou os agentes de trânsito a passarem pela rua durante os deslocamentos.

“Essas câmeras vão ajudar bastante. O ideal seria ter uma viatura fixa no local, mas hoje elas estão na avenida Primeiro de Maio para proteger os trabalhadores. Então, dentro das prioridades, a responsabilidade é minha. Se eu tirar o equipamento [limitador de altura], terei que assumir qualquer lesão ou morte que venha a ocorrer”.

Por fim, o secretário sugeriu que o empresário instale correntes para diminuir o ângulo de entrada dos caminhões. “Uma sugestão é que ele coloque barreiras ou colunas de forma que seus clientes ainda consigam acessar o local”.

