VÍDEO – Engavetamento em Indaial deixa várias pessoas presas às ferragens
Grave acidente causa longo congestionamento na região
Um grave acidente deixou várias pessoas presas às ferragens na BR-470, em Indaial. O engavetamento envolveu carros e caminhões e deixou ao menos seis feridos.
O acidente aconteceu por volta de 7h, próximo à empresa Unibox. De acordo com Evandro Vinotti, comandante dos Bombeiros Voluntários de Indaial, “várias pessoas ficaram presos em ferragens”. O número exato ainda não foi divulgado.
O comandante pede que motoristas evitem o trecho, no sentido Indaial-Blumenau. O grave acidente causa congestionamento na região.