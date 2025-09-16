VÍDEO – Engavetamento em Indaial deixa várias pessoas presas às ferragens

Um grave acidente deixou várias pessoas presas às ferragens na BR-470, em Indaial. O engavetamento envolveu carros e caminhões e deixou ao menos seis feridos.

O acidente aconteceu por volta de 7h, próximo à empresa Unibox. De acordo com Evandro Vinotti, comandante dos Bombeiros Voluntários de Indaial, “várias pessoas ficaram presos em ferragens”. O número exato ainda não foi divulgado.

O comandante pede que motoristas evitem o trecho, no sentido Indaial-Blumenau. O grave acidente causa congestionamento na região.

Veja a situação no local