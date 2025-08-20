VÍDEO – Entregador viraliza após esconder encomenda em vaso de Espada de São Jorge em Blumenau

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um entregador deixando uma encomenda escondida entre vasos de Espadas de São Jorge. A ação foi em frente a uma loja de roupas, no bairro Garcia, em Blumenau.

A gravação, publicada pela loja Santa Julieta, em tom de brincadeira, já soma quase 800 mil visualizações.

O entregador é Gabriel Tenfen, de 27 anos. Segundo ele, a entrega ocorreu em um domingo, quando o comércio estava fechado.

Para não deixar de registrar a entrega, requisito que garante bonificação por produtividade, ele optou por esconder o pacote em local que considerou seguro. “Era um pacote grande, e o único lugar que cabia era o vaso. Eu estava atrasado e queria garantir a entrega. Só depois percebi que poderia ter ligado para o cliente”, relatou Gabriel.

O entregador também destacou que em muitas situações semelhantes busca alternativas, como deixar o pacote com vizinhos ou avisar o destinatário via WhatsApp. Porém, diante da situação, o improviso acabou chamando atenção.

Com bom humor, Gabriel comentou que não poderá repetir a estratégia. “Agora todo mundo já sabe que aquele vaso foi usado. Não dá mais para esconder nada ali”, finaliza o entregador.

Veja o vídeo do entregador

