VÍDEO – Escola de Brusque é destaque no Globo Rural com projeto sobre abelhas

A Escola Edith Krieger Zabel, localizada na zona rural de Brusque, foi destaque na edição do programa Globo Rural exibido na manhã deste domingo, 13.

A reportagem mostrou como alunos da instituição aprendem, desde cedo, sobre a importância das abelhas para o meio ambiente — tudo de forma prática e interativa.

O projeto pedagógico inclui desde atividades em sala de aula até o manejo direto das colmeias. Em uma das cenas exibidas, a professora inicia a aula com entusiasmo: “hoje nós vamos aprender sobre as pequenas heroínas da natureza. Quem são elas? As abelhas!”.

Na sequência, os alunos demonstram conhecimento: “elas ajudam as plantas a darem produtos e sementes”, responde uma das crianças.

O barulho das abelhas já faz parte da rotina da escola, que atende alunos de 1 a 10 anos. Em contato direto com os insetos, muitos superam o medo inicial e aprendem a respeitá-los.

“Quando eu cheguei aqui, eu tinha muito medo das abelhinhas. Só que, depois de um tempo, eu fui perdendo o medo”, contou a aluna Cristina Burg durante a reportagem. Já o aluno Bernardo Marques disse: “a gente ama cuidar delas”.

Além do aprendizado teórico, os alunos também participam da coleta de mel, acompanhados pelos professores. “São os próprios alunos que abrem as colmeias e coletam o mel”, destacou a repórter, mostrando a prática como parte do cotidiano escolar.

A iniciativa da Escola Edith Krieger Zabel chamou atenção justamente por aliar educação ambiental, vivência rural e formação cidadã desde os primeiros anos da infância.

Assista ao vídeo