VÍDEO – Esgoto a céu aberto causa transtornos a moradores do Limeira Alta, em Brusque: “bairro totalmente esquecido”

Um esgoto a céu aberto na rua Rosa Dalago, no bairro Limeira Alta, em Brusque, tem causado transtornos aos moradores. Um morador entrou em contato com o jornal O Município para expor o caso. Segundo ele, a situação persiste há três meses.

Ele afirma que outros moradores já fizeram reclamações à Secretaria de Obras e que equipes estiveram no local há mais de três meses para realizar serviços, mas, no dia seguinte, a situação voltou a piorar.

“O esgoto está em frente à casa de uma mulher cega que tem uma criança pequena. Ela não consegue sair do portão. O bairro está totalmente esquecido. O pessoal que sai de manhã cedo para trabalhar precisa parar para trocar pneu, porque fura no asfalto cheio de buracos”, diz.

Questionado, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirmou que irá enviar uma equipe até o local para verificar a situação ainda nesta terça-feira, 2.

Confira o vídeo:

